Salerno aveva come probabile scopo, oltre a far rifiatare chi aveva nelle gambe le tossine della gara contro il Brescia, quello di testare dal primo minuto chi finora aveva avuto poco spazio. Di sicuro, sul suo taccuino, il tecnico, ha annotato appunti importanti, anche se la gara vera è durata poco meno di un tempo, fino cioè all’espulsione del portiere granata Fiorillo. In superiorità numerica, tutto è diventato un po’ più semplice per i bianconeri, anche se non scontato. Conferme, in positivo, sono arrivate da Tavsan e Pieraccini. L’olandese ha dimostrato, ribadendo le cose buone fatte vedere contro il Brescia, che quando si accende diventa devastante e con il gol ha fatto capire che i punti di forza non sono solo dribbling e velocità ma anche una discreta tecnica. Ilrestodelcarlino.it - Cesena, seconde linee sotto esame. I promossi e i bocciati di Salerno Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Il robusto e inaspettato turnover praticato da Michele Mignani aaveva come probabile scopo, oltre a far rifiatare chi aveva nelle gambe le tossine della gara contro il Brescia, quello di testare dal primo minuto chi finora aveva avuto poco spazio. Di sicuro, sul suo taccuino, il tecnico, ha annotato appunti importanti, anche se la gara vera è durata poco meno di un tempo, fino cioè all’espulsione del portiere granata Fiorillo. In superiorità numerica, tutto è diventato un po’ più semplice per i bianconeri, anche se non scontato. Conferme, in positivo, sono arrivate da Tavsan e Pieraccini. L’olandese ha dimostrato, ribadendo le cose buone fatte vedere contro il Brescia, che quando si accende diventa devastante e con il gol ha fatto capire che i punti di forza non sono solo dribbling e velocità ma anche una discreta tecnica.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:esame. I promossi e i bocciati di Salerno; Salernitana Primavera: granatini travolti a Lecce, termina l’avventura in Coppa Italia; Domani ilgioca a Pesaro / Sport / Home; Bravi i ragazzi a portare sul campo quanto preparato; Romagna capitale: la promozione del; Emilia-Romagna, 2.500 evacuati. Il Cdm stanzia 20 milioni e dichiara lo stato di emergenza - Ciciliano: "Siamo nella fase di soccorso tecnico urgente, sono circa 1300 gli sfollati"; Approfondisci 🔍

Cesena, seconde linee sotto esame. I promossi e i bocciati di Salerno

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Il Brescia perde ancora: il Cesena festeggia grazie a due rigori

(giornaledibrescia.it)

Quinta sconfitta in dieci gare per le rondinelle, oggi in piena emergenza. Decide la doppietta di Shpendi: dubbi sul penalty valso il 2-0 finale. Giocatori contestati dalla curva ...

Strade comunali sotto i ferri

(corrierecesenate.it)

Lo rende noto il Comune di Cesena. Nello specifico, le opere di ripristino della ... Casalbono (da via San Matteo a via Valdinoce), Budre di Sotto (da via Casalbono a via Raggi della Torre), Borello ...

Una perla di Tavsan salva il Cesena contro la Salernitana

(informazione.it)

– Un pareggio che muove la classifica giocando tutta la ripresa in superiorità numerica e con un solo tiro in porta. Michele Mignani tira fuori dal cilindro sorprese a go go. In campo all’Arechi addir ...