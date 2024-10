Biasin | L’Inter è unita è sul pezzo ha ancora fame

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilnerazzurro.it: Ormai è divenuto impossibile parlare di Inter senza sentire l’obbligo di doverla inserire nella stessa frase con il termine “”. Durante tutto il corso della stagione corrente la squadra di Simone Inzaghi è stata accusata di essere sazia di successi, con tutti che si sono evidentemente dimenticati come l’essere umano, per indole, è portato a non godersi quanto raggiunto, perché una volta ottenuto qualcosa quel qualcosa sembra esser sempre troppo poco, lanciandosi poi di conseguenza a capofitto in un obiettivomaggiore che pensa possa dargli maggiore appagamento. Maha davvero perso lapiù che lasembra aver perso la tranquillità e la capacità di pensiero dei giorni migliori, scendendo spesso in campo distratta e poco decisa. Ma lac’è.