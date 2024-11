Auto fuori stradamuore bimbo di 4 anni

bimbo di 4 anni è morto a seguito dell'incidente stradale avvenuto nella notte a Trivero, nel Biellese. Il piccolo era insieme ai genitori e alle sorelle di 9 e 11 anni nell'Auto guidata dal papà 47enne che è uscita di strada,secondo una prima ricostruzione, Autonomamente. Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale dove è arrivato già in arresto cardiaco. Feriti lievemente gli altri componenti della famiglia. Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Servizitelevideo.rai.it: 11.25 Undi 4è morto a seguito dell'incidente stradale avvenuto nella notte a Trivero, nel Biellese. Il piccolo era insieme ai genitori e alle sorelle di 9 e 11nell'guidata dal papà 47enne che è uscita di strada,secondo una prima ricostruzione,nomamente. Ilè stato trasportato in elisoccorso all'ospedale dove è arrivato già in arresto cardiaco. Feriti lievemente gli altri componenti della famiglia.

