Alluvione Spagna oltre 150morti Valencia in ginocchio 360mila senza acqua potabile

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lapresse.it: Resta alta l’allerta indopo le precipitazioni che hanno messo allo stremo la regione diuccidendo almeno 158 persone e causando un numero imprecisato di dispersi. La Dana, il fenomeno meteorologico che si è abbattuto nel Paese, sta continuando a causare piogge intense incon particolare forza nella già colpita regione die in Andalusia. L’Agenzia meteorologica spagnola ha attivato l’allerta arancione in alcune zone delle province di, Castellón e Tarragona mentre l’allerta rossa questa mattina è stata attivata in alcune zone della costa di Huelva, in Andalusia. IN AGGIORNAMENTO Sanchez incontra responsabili Agenzia meteorologica Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha in programma questa mattina un incontro con i responsabili dell’Agenzia meteorologica spagnola (Aemet), presso la sede di Madrid.