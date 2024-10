Trovato il cadavere di un uomo a Milano: si cerca di risalire all’identità (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ieri pomeriggio a Milano è stato Trovato il cadavere di un uomo: a notarlo sono stati alcuni passanti. Per il momento non si conosce l'identità della vittima. Indaga la polizia. Fanpage.it - Trovato il cadavere di un uomo a Milano: si cerca di risalire all’identità Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ieri pomeriggio aè statoildi un: a notarlo sono stati alcuni passanti. Per il momento non si conosce l'identità della vittima. Indaga la polizia.

La chiamata al numero unico d'emergenza è arrivata pochi minuti prima delle 18 di mercoledì. In via Rizzoli, zona Parco Lambro a Milano, è stato trovato il cadavere di un uomo.

Il cadavere di un uomo di 61 anni è stato trovato questa mattina poco distante dalla bici sulla quale viaggiava sulla strada statale Foggia-Lucera. Secondo una prima ricostruzione, che si basa anche s ...

Era in avanzato stato di decomposizione. Indossava vestiti invernali. Verranno eseguiti ulteriori accertamenti ...

Un 67enne è stato trovato senza vita in Val Trompia, a Bovegno, nella mattinata del 23 ottobre. A dare l’allarme è stata un’escursionista.