Transizione energetica, altri 8 milioni di euro dalla Regione. Soldi anche per Latina (Di giovedì 31 ottobre 2024) Completati i finanziamenti da parte della Regione Lazio per la Transizione energetica, e fondi sono previsti anche per la provincia di Latina che i un primo momento era rimasta esclusa dalle risorse. Su proposta dell’assessora Elena Palazzo infatti la giunta regionale ha approvato la delibera che Latinatoday.it - Transizione energetica, altri 8 milioni di euro dalla Regione. Soldi anche per Latina Leggi tutto 📰 Latinatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Completati i finanziamenti da parte dellaLazio per la, e fondi sono previstiper la provincia diche i un primo momento era rimasta esclusa dalle risorse. Su proposta dell’assessora Elena Palazzo infatti la giunta regionale ha approvato la delibera che

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:8 milioni di euro dalla Regione. Soldi anche per Latina; Save the date - Laefficiente: nuove soluzioni per l'energia del futuro – 8 maggio 2024; Partecipa al webinar sul credito al consumo per favorire la!;: la corsa dell’Italia verso gli obiettivi del 2050; Energie rinnovabili: obiettivi ambiziosi per l'Europa | Tematiche | Parlamento europeo; Italia Solare: l’8 ottobre 2024 a Milano la prima edizione dell’Expert Forum; Approfondisci 🔍

Transizione energetica: perché il 2025 è l’anno della verità

(msn.com)

Siamo di fronte ad un obiettivo nazionale suddiviso per diciannove regioni e due provincie autonome: un capolavoro. Ovviamente siamo già indietro con la ...

Le materie prime critiche della transizione energetica, o Critical Raw Materials (CRM)

(infobuildenergia.it)

La transizione energetica ha bisogno di molte materie prime critiche. Definite così per l’elevato rischio di approvvigionamento per l'Occidente.

COP29: la sfida della transizione energetica verso il rinnovabile

(tecnoandroid.it)

I combustibili fossili, come gas naturale, petrolio e carbone, continuano a rappresentare una delle principali fonti di inquinamento e di emissioni di gas serra ...

Quale transizione energetica nel decreto ambiente

(giurdanella.it)

Il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri ed entrato in vigore lo scorso 18 ottobre andrà incontro all’esame di Camera e Senato.