The Bad Guy replica, dove rivedere la serie tv con Luigi Lo Cascio (Di giovedì 31 ottobre 2024) dove rivedere The Bad Guy in replica ? Nella serie tv The Bad Guy si racconta la storia di Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la malavita organizzata e che improvvisamente viene incastrato dal boss latitante di Cosa Nostra a cui dà la caccia da anni. Scotellaro viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando lui stesso il “bad guy” nel quale era stato ingiustamente identificato. Protagonista, nei panni di Scotellaro, è Luigi Lo Cascio affiancato da Claudia Pandolfi, nel ruolo di una battagliera avvocata che è anche sua moglie. Piperspettacoloitaliano.it - The Bad Guy replica, dove rivedere la serie tv con Luigi Lo Cascio Leggi tutto 📰 Piperspettacoloitaliano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)The Bad Guy in? Nellatv The Bad Guy si racconta la storia di Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la malavita organizzata e che improvvisamente viene incastrato dal boss latitante di Cosa Nostra a cui dà la caccia da anni. Scotellaro viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando lui stesso il “bad guy” nel quale era stato ingiustamente identificato. Protagonista, nei panni di Scotellaro, èLoaffiancato da Claudia Pandolfi, nel ruolo di una battagliera avvocata che è anche sua moglie.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:2: ecco la nuova stagione della serie Prime Video col palermitano Luigi Lo Cascio; Billie Eilish, l’impegno ambientale e laai critici: “Altre star pensano solo ai soldi”; Giornate del Cinema Muto, il grande Western apre e chiude;News, il videogioco che aiuta a riconoscere le false notizie;, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv; I dieci anni della serie Gomorra: appuntamento speciale in tv; Approfondisci 🔍

The Bad Guy serie tv: cast, prima puntata, location, stagione 2 e dove vederla

(tvblog.it)

Tutto quello che c'è da sapere su The Bad Guy, la serie tv di Prime Video che Rai 2 propone in chiaro in seconda serata ...

La serie “The Bad Guy” in prima visione su Rai 2: la trama

(corrierenazionale.it)

"The Bad Guy", tra crime e dark comedy, stasera su Rai 2. In prima visione una nuova serie in sei episodi: la trama.

The Bad Guy anticipazioni mercoledì 30 ottobre 2024/ Nino studia un piano per vendicarsi e cambia identità

(ilsussidiario.net)

Anticipazioni The Bad Guy: Nino pianifica la sua vendetta e si trasforma! Cosa succede nella puntata di mercoledì 30 ottobre 2024.

The Bad Guy, dal 30 ottobre sbarca in chiaro su Rai 2

(tvserial.it)

Si intitola The Bad Guy ed è la serie tv che Indigo Film produce per Amazon Prime Video ispirata alla storia di Nino Scotellaro.