Tacchinardi | Frattesi? Non pronto ancora rispetto al trio dell’Inter

(Di giovedì 31 ottobre 2024)ritiene Davide, ieri in gol per due volte in Empoli-Inter, non èconvinto al cento per cento sul giocatore.NON– Il pensiero di Alessioa Mediaset su, che ieri ha realizzato una doppietta contro l’Empoli con la maglia. L’ex centrocampista della Juventus non lo ritieneper giocare da titolare con continuità nel centrocampo nerazzurro: «Davideal centrocampo titolare non è, ma piano sta acquistando punti, autostima e fiducia. Inzaghi ama le mezzali che si inseriscono e contro la Juventus, ad esempio, è entrato per inserirsi come un matto. Ma è un giocatore da dieci gol in campionato. Ma non lo reputoagli altri tre».