Ilrestodelcarlino.it - Svelati i segreti dell’antico porto di Spina

(Di giovedì 31 ottobre 2024) COMACCHIO ". Ricerche neletrusco". Questo il titolo scelto per la conferenza archeologica che si è tenuta nella sala polivalente San Pietro di Comacchio, in pieno centro storico. L’incontro, organizzato dal Museo Delta Antico di Comacchio in collaborazione con l’Alma Mater Università di Bologna, ha permesso al nutrito pubblico (oltre settanta i presenti), di conoscere le ultime scoperte avvenute nel sito dell’antica città etrusca di. Da ormai tre anni, da quando il Comune di Comacchio, grazie al Progetto Interreg Italia-Croazia, ha dato avvio ad una serie di ricerche sistematiche sul territorio, la cattedra di etruscologia di Bologna, guidata dal professor Andrea Gaucci, porta avanti una serie di indagini presso il famoso sito archeologico.