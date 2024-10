Ilveggente.it - Sinner torna in campo dopo il ritiro: nuova svolta

(Di giovedì 31 ottobre 2024)inil: il tennista azzurro ha deciso di non partecipare all’ultimo Masters 1000 della stagione per un virus All’ultimo Masters 1000 della stagione, quello di Parigi Bercy, Janniknon parteciperà. Un leggero virus ha messo ko l’azzurro che ha deciso di ritirarsi prima di scendere in. Ma la stagione, fortunatamente per noi che ammiriamo le sue giocate, non è finita.inil(Lapresse) – Ilveggente.itDue Slam vinti più altri tornei portati a casa senza problemi. Sarebbe un 2024 da incorniciare per Jannik che però lotta ancora per quella sua positività al Clostebol che gli ha fatto perdere, e che gli fa perdere ancora, il sonno in attesa di un giudizio definitivo che ancora non è arrivato.