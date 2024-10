“Siete bimbi brutti”, chiesto giudizio per 4 maestre di asilo nido (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Procura della Repubblica di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio di quattro maestre di un asilo nido di un Comune della provincia con l’accusa di maltrattamenti nei confronti di una ventina di bambini, che sarebbero stati insultati e puniti se osavano piangere o fare i capricci. Come riportato da il Corriere di Verona, Leggi tutto 📰 Imolaoggi.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Procura della Repubblica di Verona hail rinvio adi quattrodi undi un Comune della provincia con l’accusa di maltrattamenti nei confronti di una ventina di bambini, che sarebbero stati insultati e puniti se osavano piangere o fare i capricci. Come riportato da il Corriere di Verona,

"Siete bimbi brutti", chiesto giudizio per 4 maestre di un asilo nido nel Veronese

Le quattro educatrici coinvolte - Le educatrici si sono presentate davanti al Gi. Hanno tra 29 e 40 anni e sono accusate di maltrattamenti e di abuso dei mezzi di correzione e disciplina. Non si tra ...

