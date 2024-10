Roma, Dybala raggiunge Higuain: ecco il record dell’attaccante argentino (Di giovedì 31 ottobre 2024) Paulo Dybala con il gol al Torino ha raggiunto un nuovo record nel campionato di Serie A, agganciando il Pipita Paulo Dybala ha sbloccato la sfida tra Roma Torino, valevole per la decima giornata di Serie A. Il gol del numero 21 dei giallorossi è stato il 125esimo della sua carriera in Serie A, arrivando Calcionews24.com - Roma, Dybala raggiunge Higuain: ecco il record dell’attaccante argentino Leggi tutto 📰 Calcionews24.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Paulocon il gol al Torino ha raggiunto un nuovonel campionato di Serie A, agganciando il Pipita Pauloha sbloccato la sfida traTorino, valevole per la decima giornata di Serie A. Il gol del numero 21 dei giallorossi è stato il 125esimo della sua carriera in Serie A, arrivando

Paulo Dybala con il gol al Torino ha raggiunto un nuovo record nel campionato di Serie A, agganciando il Pipita Paulo Dybala ha sbloccato la sfida tra Roma Torino, valevole per la decima giornata di Serie A.

L'attaccante argentino ha permesso alla Roma di passare in vantaggio nel corso della sfida di campionato contro il Torino. Adesso è a quota 125 reti in Serie A

Paulo Dybala ha eguagliato Gonzalo Higuaín a quota 125 gol, raggiungendo così la terza posizione tra i migliori marcatori di nazionalità sportiva argentina nella storia della Serie A.

