Tutto.tv - Roberta Di Padua recupera l’account Instagram dopo 2 mesi: il lieto annuncio

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Erano quasi dueche l’ex dama di Uomini e DonneDinon appariva più sui social dal suo account ufficiale diche gestisce da otto anni. In un primo momento si era appoggiata su quello del fidanzato Alessandro Vicinanza, successivamente, poi, da un po’ di settimane, aveva creato un profilo provvisorio nel quale era tornata ad interagire con i suoi fan. Ebbene, a quanto pare, adesso l’incubo è finito. Ecco cosa ha rivelato la donna. IldiDisul suo profiloDiquest’oggi è finalmente riapparsa sul suo profilo. La donna ha pubblicato prima una foto, in cui si è mostrata raggiante e sorridente, ed ha aggiunto una breve didascalia. Nello specifico, ha detto che negli anni sono state tante le persone che hanno provato a buttarla a terra, ma non ci sono mai riuscite.