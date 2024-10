Polo industriale e tecnologico, pronto un tavolo di coordinamento col Ministero (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il tema della chimica ferrarese continua a tenere banco. Si è, infatti, tenuta mercoledì 30 ottobre la seduta di aggiornamento del Gruppo di lavoro congiunto pubblico-privato formato da Comune di Ferrara, Provincia e Ifm.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL'incontro era Ferraratoday.it - Polo industriale e tecnologico, pronto un tavolo di coordinamento col Ministero Leggi tutto 📰 Ferraratoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il tema della chimica ferrarese continua a tenere banco. Si è, infatti, tenuta mercoledì 30 ottobre la seduta di aggiornamento del Gruppo di lavoro congiunto pubblico-privato formato da Comune di Ferrara, Provincia e Ifm.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL'incontro era

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:un tavolo di coordinamento col Ministero; Otto università e aziende hi tech sbarcano alla Spezia per ildella Subacquea;soccorso in porto, le nuove procedure;il primo impianto di produzione di idrogeno green realizzato da Hydroalp (BM Group) con tecnologia di elettrolisi targata McPhy; Ex Ilva chiuse le offerte, Arvedi starebbe alla finestraad entrare con la sua tecnologia in una seconda fase; Bari, il ‘di innovazione’ del Gruppo OVS è (quasi): annunci di lavoro già online - LE INFO; Approfondisci 🔍

Futuro del polo industriale a Siracusa. Nicita e Barbagallo (Pd): “il ministro Urso riferisca in aula”

(siracusanews.it)

“Da mesi interroghiamo il Governo nazionale, senza ricevere alcuna risposta, sulle azioni che si intendono intraprendere per il rilancio economico, tecnologico, occupazionale, energetico ed ecologico ...

Lo sviluppo ha casa alla Magona Finanziati otto progetti del Polo

(msn.com)

che già raccontano l’industria che verrà e che già sta muovendo i suoi passi adesso. Sono quelli pronti a partire al polo tecnologico della Magona grazie a un pacchetto di finanziamenti della ...

Firmato l’accordo per il Liceo Tecnologico Sperimentale in Valpolcevera, il ministro Valditara: “Questa è la scuola del futuro”

(lavocedigenova.it)

L’obiettivo è formare studenti con competenze tecnologiche e umanistiche, in stretta collaborazione con le realtà produttive locali. “Sarà un modello anche per altri istituti” ...

La decarbonizzazione non spaventa: "Brindisi diventerà un polo industriale d'eccellenza"

(brindisireport.it)

Ottimismo del ministro Urso, in occasione dell'assemblea di Confindustria. Emiliano: "Si stanno incrociando una serie di minacce sia nel settore chimico che nella dismissione della centrale Enel" ...