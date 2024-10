Natale a Latina, Comune in cerca di proposte per eventi sportivi nei borghi (Di giovedì 31 ottobre 2024) Mancano poco meno di due mesi a Natale e l’amministrazione comunale di Latina è al lavoro per organizzare gli eventi da promuovere durante le festività. Attenzione particolare viene rivolta sia allo sport che ai borghi. Infatti, proprio per implementare il calendario degli appuntamenti per le Latinatoday.it - Natale a Latina, Comune in cerca di proposte per eventi sportivi nei borghi Leggi tutto 📰 Latinatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Mancano poco meno di due mesi ae l’amministrazione comunale diè al lavoro per organizzare glida promuovere durante le festività. Attenzione particolare viene rivolta sia allo sport che ai. Infatti, proprio per implementare il calendario degli appuntamenti per le

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in cerca di proposte per eventi sportivi nei borghi; Eventi2024 - Avviso esplorativo per la selezione di iniziative culturali e turistiche; Avviso pubblico per 11 eventi sportivi natalizi nei borghi deldi; Avviso sul sito istituzionale avviso pubblico "PresepiGiovani 2024; Ilamericano dei patrioti deldi; È iniziato ufficialmente ildi

Avviso pubblico per 11 eventi sportivi natalizi nei borghi del Comune di Latina

(latinaquotidiano.it)

Il Natale si avvicina e il Comune di Latina, intende farsi trovare pronto, incentivando l’attivo coinvolgimento delle realtà sportive del territorio con il presente avviso intende promuovere eventi sp ...

Latina, riapre mercoledì la scuola primaria Frezzotti Corradini dopo la chiusura per lavori urgenti

(latinaoggi.eu)

Il sindaco Celentano annuncia la ripresa delle lezioni dopo gli interventi del Comune, che hanno risolto i problemi di sicurezza. Proseguono i lavori per garantire strutture adeguate entro Natale ...

Natale a Napoli: il calendario degli eventi tra sacro e profano

(napolitoday.it)

Dal 3 novembre al 30 dicembre 12 spettacoli, 11 concerti, 7 incontri e 36 itinerari guidati tra le strade della città, tutti interamente gratuiti - il programma ...

Latina, muore in un incidente come i suoi due figli (che perse anni fa): Armando Puoti aveva 81 anni

(ilmessaggero.it)

Aveva già perso due figli in due diversi incidenti stradali l'uomo morto in uno schianto frontale avvenuto nel paese di San Cosma e Damiano, nel sud della provincia di Latina.