Lo zombie di San Leonardo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) In molte frazioni e paesi delle Alpi, accanto o intorno alle chiese, si trovano bellissimi cimiteri, tenuti in ottime condizioni. Ci sono persone che si prendono ancora cura delle tombe risalenti al Seicento, di cui rimangono solo le croci di ferro battuto. Li ho visitati anch’io durante le mie frequenti visite invernali, alla Valle, in quota, durante la messa di Santo Stefano, celebrata in ladino, una lingua che è un misto di francese e latino, tipica degli incroci tra razze galliche, celtiche e romaniche. Durante le spedizioni delle legioni romane, infatti, in quelle valli e montagne si nascondevano i disertori degli eserciti, che poi formarono le loro comunità. Entrai in chiesa, affollatissima per la festa del patrono, con fedeli arrivati da tutta la vallata.