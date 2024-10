Ilgiorno.it - La media Ponte è pioniera: decollerà la scuola senza zaino

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Lodi – Allasi sperimenta una didattica innovativa, unica nel Lodigiano: la ““. Questa metodologia punta a mettere al centro l’autonomia, l’auto apprendimento e la responsabilità dello studente. Il cambiamento parte dall’arredo stesso delle classi, più accoglienti e stimolanti, con “isole“ di banchi in cui gli alunni lavorano in gruppo al posto del tradizionale allineamento di fronte alla cattedra. La collaborazione è uno dei cardini della metodologia, non solo tra studenti ma anche tra le materie (e quindi i docenti stessi sono coinvolti), che non vengono più insegnate come cose a sé, ma come discipline comunicanti tra di loro. L’obiettivo è formare nei ragazzi lo spirito critico, la creatività e la consapevolezza di sé.