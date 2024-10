La giornata nazionale delle periferie è legge, ok del Senato (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'aula del Senato ha approvato il disegno di legge per istituire la giornata nazionale delle periferie urbane. Nato su iniziativa di Forza Italia, il provvedimento è stato approvato dalla Camera il 26 giugno scorso e quindi è legge. Il testo prevede che la giornata sia celebrata il 24 giugno di ogni anno, che corrisponde al giorno dell'omicidio di Fortuna Loffredo, la bambina di sei anni che nel 2014 fu scaraventata dal palazzo dove abitava a Caivano, vicino Napoli, da un vicino di casa che da tempo abusava di lei. Obiettivo della giornata, si legge nel primo articolo della legge, "conservare e rinnovare l'attenzione sulle condizioni di inclusività, sostenibilità e sicurezza, sullo sviluppo economico, sociale e culturale e sulla qualità della vita delle città e delle loro periferie". Quotidiano.net - La giornata nazionale delle periferie è legge, ok del Senato Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'aula delha approvato il disegno diper istituire laurbane. Nato su iniziativa di Forza Italia, il provvedimento è stato approvato dalla Camera il 26 giugno scorso e quindi è. Il testo prevede che lasia celebrata il 24 giugno di ogni anno, che corrisponde al giorno dell'omicidio di Fortuna Loffredo, la bambina di sei anni che nel 2014 fu scaraventata dal palazzo dove abitava a Caivano, vicino Napoli, da un vicino di casa che da tempo abusava di lei. Obiettivo della, sinel primo articolo della, "conservare e rinnovare l'attenzione sulle condizioni di inclusività, sostenibilità e sicurezza, sullo sviluppo economico, sociale e culturale e sulla qualità della vitacittà eloro".

La giornata nazionale delle periferie è legge, ok del Senato

ROMA, 31 OTT - L'aula del Senato ha approvato il disegno di legge per istituire la Giornata nazionale delle periferie urbane. Nato su iniziativa di Forza Italia, il provvedimento è stato approvato ...

