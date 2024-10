Thesocialpost.it - La dura verità: cosa dicono i numeri sul governo Meloni

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’Istat non accusabile di complottismo come certa magistratura ci dà un dato per niente rassicurante. Siamo fermi, questo certifica il terzo trimestre dell’economia italiana. Il PIL è cresciuto di 0,0, nulla, nada, niet. Giorgetti lo sapeva, ed infatti già da mesi la faccia da Simone di Cirene, quello che porta la croce delle promesse non mantenute. Non c’è un euro e non possiamo stampare lire fasulle. Avrebbero mai messo in campo una misura farsesca come l’aumento delle pensioni minime di tre euro lordi se ci fossero stati soldi nel cassetto delle speranze? Laè che non possiamo più spendere in deficit.