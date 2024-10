Jerry Kaplan sull'AI generativa: “Non preoccupiamoci di cosa farà a noi ma guardiamo a quel che farà per noi" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Intervista all'informatico, imprenditore e saggista statunitense, docente a Stanford, con una lunga storia di successi e di profetiche intuizioni tecnologiche in libreria con il nuovo Generative A.I. Wired.it - Jerry Kaplan sull'AI generativa: “Non preoccupiamoci di cosa farà a noi ma guardiamo a quel che farà per noi" Leggi tutto 📰 Wired.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Intervista all'informatico, imprenditore e saggista statunitense, docente a Stanford, con una lunga storia di successi e di profetiche intuizioni tecnologiche in libreria con il nuovo Generative A.I.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Search On Media Group e Prophets Of AI collaborano per la divulgazione in Italia; 2. Beyond - Intelligenza artificiale, la rivoluzione è già iniziata; Etica e tecnologia: il ruolo delle università per lo studio delle implicazioni sociali; Approfondisci 🔍

AI generativa, la guida di SAS su come rendere l’implementazione un successo

(01net.it)

L’AI generativa (Generative AI, GenAI) è al centro delle discussioni attuali sull’innovazione, spingendo le aziende a ripensare i propri processi, la gestione delle risorse e l’infrastruttura ...

AI generativa: il 67% delle imprese sta investendo, secondo Deloitte

(01net.it)

L’Intelligenza Artificiale Generativa (AI generativa, GenAI) continua la sua corsa e, secondo il 67% degli intervistati da Deloitte, le imprese stanno investendo significativamente in questa ...

AI generativa in ambito industriale? Un’evoluzione inevitabile

(lineaedp.it)

I benefici dell’AI generativa nel settore industriale non si limitano ai soli processi produttivi. Scopri di più nell’articolo di Stefan Bergstein di Red Hat Nella produzione, anche piccoli errori ...

Come mitigare i rischi principali dell’AI generativa

(bitmat.it)

Come viene utilizzata la GenAI e i rischi che questa comporta, nella visione di Emiliano Massa, Area Vice President, Sales SEUR, Proofpoint Ormai è chiaro a tutti che l’AI generativa è un’arma a ...