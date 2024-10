Ivan Di Stefano di Uomini e Donne è stato denunciato: ecco perché (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ivan Di Stefano, che i più attenti hanno conosciuto a Uomini & Donne, è stato denunciato con l’accusa di aver svolto la professione di medico senza una regolare laurea riconosciuta in Italia. A indagare e smascherarlo sono stati i Carabinieri del Nas. ” “Ivan Di Stefano ha esercitato abusivamente la professione di medico chirurgo presso il pronto soccorso di Cassino, senza il riconoscimento ministeriale del proprio titolo di laurea conseguito all’estero“, si legge nella nota. La denuncia, come riporta RomaToday, è scaturita da gravi irregolarità emerse nell’ambito dell’attività di verifica dei requisiti professionali degli operatori sanitari. L’ex volto di Uomini & Donne ha dichiarato di essere specializzato in neurologia, ottenendo così un contratto a tempo determinato con l’Asl di Frosinone, per 36 ore settimanali. Biccy.it - Ivan Di Stefano di Uomini e Donne è stato denunciato: ecco perché Leggi tutto 📰 Biccy.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)Di, che i più attenti hanno conosciuto a, ècon l’accusa di aver svolto la professione di medico senza una regolare laurea riconosciuta in Italia. A indagare e smascherarlo sono stati i Carabinieri del Nas. ” “Diha esercitato abusivamente la professione di medico chirurgo presso il pronto soccorso di Cassino, senza il riconoscimento ministeriale del proprio titolo di laurea conseguito all’estero“, si legge nella nota. La denuncia, come riporta RomaToday, è scaturita da gravi irregolarità emerse nell’ambito dell’attività di verifica dei requisiti professionali degli operatori sanitari. L’ex volto diha dichiarato di essere specializzato in neurologia, ottenendo così un contratto a tempo determinato con l’Asl di Frosinone, per 36 ore settimanali.

