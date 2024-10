Incidente in via Dei Principati: uomo travolto da una moto (Di giovedì 31 ottobre 2024) Brutto Incidente, questa sera, in via Dei Principati, poco distante da piazza XXIV Maggio, a Salerno. Per cause da accertare, un pedone è stato travolto da una moto in corsa.Sul posto, i sanitari del 118 per soccorrere il malcapitato e condurlo in ospedale, oltre che la Polizia per i rilievi Salernotoday.it - Incidente in via Dei Principati: uomo travolto da una moto Leggi tutto 📰 Salernotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Brutto, questa sera, in via Dei, poco distante da piazza XXIV Maggio, a Salerno. Per cause da accertare, un pedone è statoda unain corsa.Sul posto, i sanitari del 118 per soccorrere il malcapitato e condurlo in ospedale, oltre che la Polizia per i rilievi

Incidente in via Dei Principati: uomo travolto da una moto

(salernotoday.it)

Brutto incidente, questa sera, in via Dei Principati, poco distante da piazza XXIV Maggio, a Salerno. Per cause da accertare, un pedone è stato travolto da una moto in corsa.

