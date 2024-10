Incendio a Como in un appartamento di via Milano: soccorso un 45enne (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, un principio d'Incendio ha richiesto un intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco in un appartamento situato in Via Milano. L'abitazione era invasa dal fumo, rendendo necessario l’intervento immediato delle squadre di soccorso per mettere in salvo i Quicomo.it - Incendio a Como in un appartamento di via Milano: soccorso un 45enne Leggi tutto 📰 Quicomo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, un principio d'ha richiesto un intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco in unsituato in Via. L'abitazione era invasa dal fumo, rendendo necessario l’intervento immediato delle squadre diper mettere in salvo i

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in undi via Milano: soccorso un 45enne;in fiamme: 45enne salvato dai vigili del fuoco; Provoca unnel suo, denunciato un 83enne; Luca Michelini, come sta il docente universitario ustionato nell’dell’?;di un, anziana salvata dal vicino;in: grave Luca Michelini, professore universitario a Pisa; Approfondisci 🔍

Como, appartamento in fiamme: 45enne salvato dai vigili del fuoco

(comozero.it)

Intervento di soccorso dei vigili del fuoco a Como in via Milano dove, intorno alle 18, è stato segnalato il principio di incendio in un appartamento. Due squadre arrivate sul posto con l’autoscala ha ...

Incendio in via Milano, soccorso un uomo di 45 anni

(espansionetv.it)

Intervento dei vigili del fuoco in centro a Como nel tardo pomeriggio. L'operazione dei pompieri in via Milano oggi alle ...

Incendio in un appartamento in via Milano, soccorsa una persona

(laprovinciadicomo.it)

Una persona è stata soccorsa dai vigili del fuoco di Como dopo che un principio di incendio è divampato all’interno della sua abitazione, in via Milano. La strada è stata temporaneamente bloccata al t ...

Incendiò un box a Como: ora chiede il patteggiamento

(ilgiorno.it)

La notte del rogo, El Harda si era introdotto nel box della compagna e aveva dato fuoco ad alcuni oggetti, lasciando che le fiamme si propagassero e, soprattutto, che generassero quel fumo enorme ...