Anteprima24.it - FOTO/ Auto in transito va in fiamme: paura per una famiglia

Leggi tutto 📰 Anteprima24.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSubito dopo le ore 18:00 di oggi, 31 ottobre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’strada A16 Napoli-Canosa, al km 41,200, nel territorio del comune di Mercogliano, per un incendio che ha coinvolto un’in. Le, che avevano avvolto il veicolo, sono state prontamente domate, e il mezzo è stato messo in sicurezza. Le tre persone a bordo, provenienti da Napoli e dirette in Irpinia, non hanno riportato conseguenze, sebbene abbiano vissuto un comprensibile spavento. La Polizia Stradale e la societàstradale hanno gestito la circolazione, che ha subito inevitabili rallentamenti durante le operazioni di soccorso. L'articoloinva inper unaproviene da Anteprima24.it.