Fiorentina in casa Genoa stasera 1830 senza Kean Pronti Beltran e Kouamè Gilardino prepara sorprese Formazioni

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tegola sullaa Marassi contro il(18,30, diretta su Dazn) non ci sarà Moise. L'attaccante, reduce da problemi ad una caviglia che lo avevano messo in dubbio per la partita disputata domenica scorsa contro la Roma, non è partito, ieri pomeriggio, per il capoluogo ligure. A meno che non raggiunga i compagni nella giornata di oggi (cosa ad ora assai improbabile) non sarà disponibile per la sfida contro la squadra di Alberto. In caso di forfait di, l'attacco viola vedrebbe Christian Kouame, uno degli ex della partita, come punta centrale, con alle sue spalleL'articoloin, 18,30)proviene da Firenze Post.