Sport.quotidiano.net - Emma Villas in campo. Stasera sfida a Macerata

(Di giovedì 31 ottobre 2024)scende inper il primo turno infrasettimanale del campionato di serie A2. I biancoblù affrontano la Banca Mc Fisiomed per provare a tornare al successo dopo gli ultimi due ko, quello pesante a Ravenna e quello in volata contro Brescia. Serve un cambio di passo: "Bisogna essere positivi, dobbiamo pensare ai due-tre set buoni che abbiamo fatto contro Brescia, entrando indeterminati per cogliere un risultato – così il viceallenatore Marco Monaci alla vigilia dell’appuntamento odierno –. Non guardiamo la classifica in questo momento, adesso il nostro obiettivo è trovare un bel gioco di squadra in questo momento in cui purtroppo ci sono dei problemi fisici". Nonostante il ko di domenica scorsa, lo staff ha tratto diversi spunti utili: "Il giudizio complessivo sullacon Brescia è positivo – ha aggiunto Monaci –.