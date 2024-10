È la notte di Halloween, arrivano maschere, libri e musica (Di giovedì 31 ottobre 2024) Arezzo, 31 ottobre 2024 – Oggi saranno centinaia i bambini pronti a suonare campanelli o ad entrare nei negozi al grido di dolcetto o scherzetto per fare incetta di caramelle. Travestimenti, maschere e trucchi da paura coloreranno Halloween, la festa più tetra dell’anno mutuata dalla cultura anglosassone ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui, per la gioia dei più piccoli e del commercio. Tantissime le iniziative in tutta la provincia. Oggi alle 17 e alle 18 alla libreria la Casa sull’Albero di Arezzo storie sotto la tenda, letture da far paura per entrare nelle atmosfere di una delle feste più amate dai bambini. Lo sguardo di Medusa, percorsi spaventosi al Museo Archeologico di Arezzo oggi alle 17.45. Lanazione.it - È la notte di Halloween, arrivano maschere, libri e musica Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Arezzo, 31 ottobre 2024 – Oggi saranno centinaia i bambini pronti a suonare campanelli o ad entrare nei negozi al grido di dolcetto o scherzetto per fare incetta di caramelle. Travestimenti,e trucchi da paura coloreranno, la festa più tetra dell’anno mutuata dalla cultura anglosassone ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui, per la gioia dei più piccoli e del commercio. Tantissime le iniziative in tutta la provincia. Oggi alle 17 e alle 18 alla libreria la Casa sull’Albero di Arezzo storie sotto la tenda, letture da far paura per entrare nelle atmosfere di una delle feste più amate dai bambini. Lo sguardo di Medusa, percorsi spaventosi al Museo Archeologico di Arezzo oggi alle 17.45.

