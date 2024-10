Concorso straordinario insegnanti di religione cattolica, la ripartizione dei posti per le regioni Emilia Romagna e Abruzzo (Di giovedì 31 ottobre 2024) In attesa della prova orale del Concorso straordinario per insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, gli USR pubblicano la ripartizione dei posti messi a bando. Agli altri già pubblicati si aggiungono Emilia Romagna e Abruzzo. L'articolo Concorso straordinario insegnanti di religione cattolica, la ripartizione dei posti per le regioni Emilia Romagna e Abruzzo . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) In attesa della prova orale delperdidella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, gli USR pubblicano ladeimessi a bando. Agli altri già pubblicati si aggiungono. L'articolodi, ladeiper le

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dicattolica, la ripartizione dei posti per le regioni Emilia Romagna e Abruzzo;dicattolica, la ripartizione dei posti per la Puglia;Cattolica: ripartizione dei posti e avvio delle prove orali;di, la prova unica orale già a novembre? È possibile;IRC: le domande entro il 2 luglio 2024;per docenti IRC, pubblicati i bandi. Presentazione delle domande entro il 2 luglio; Approfondisci 🔍

Concorso straordinario insegnanti di religione cattolica, la ripartizione dei posti per le regioni Emilia Romagna e Abruzzo

(orizzontescuola.it)

In attesa della prova orale del concorso straordinario per insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, gli USR pubblicano la ripartizione dei posti messi a ...

Concorso straordinario docenti di religione, esami a novembre: per Ruscica (Snadir) “è molto probabile”

(tecnicadellascuola.it)

Arrivano conferme importanti sull’anteprima fornita dalla Tecnica della Scuola a proposito dello svolgimento a partire dal mese di novembre della prova unica orale dei due concorsi straordinari riserv ...

Concorso straordinario religione cattolica, quando la prova unica orale? Le info utili

(orizzontescuola.it)

Come è noto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha bandito i concorsi riservati per l'assunzione di 4500 insegnanti di religione cattolica, destinati alle scuole dell'infanzia, primaria e secon ...

Concorso straordinario di religione, la prova unica orale già a novembre? È possibile

(tecnicadellascuola.it)

Quali tempi ci sono per l’avvio dei due concorsi straordinari riservati agli insegnanti di religione cattolica che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio nella scuola dell’infanzia-primaria e nella s ...