Ilrestodelcarlino.it - Blitz della polizia locale. Troppe auto fuorilegge, duecento multe in un mese

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Veicoli che circolano senza assicurazione e senza la revisione. E’ allarme ad Ancona dove, nell’ultimo, laha staccato 200per queste infrazioni del codiceStrada. Un dato che evidenza come circolino mezzi non in regola e quindi anche pericolosi in caso di incidente perché nessuna assicurazione pagherà danni o feriti. Nel dettaglio, tra settembre e ottobre laha elevato 198 sanzioni per la mancata revisione del mezzo e 30 sanzioni per veicoli circolanti senza copertura assicurativa. "Sono numeri sicuramente molto elevati – commenta il maggiore Marco Ivano Caglioti, comandante– se si pensa che si riferiscono ad un solo