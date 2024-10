Dilei.it - Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, tutte le coppie nate a Ballando con le stelle

Leggi tutto 📰 Dilei.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Da semprecon lenon è solo un palcoscenico di talento e competizione, ma anche un luogo in cui scocca la scintilla dell’amore. L’edizione 2024 non fa eccezione, conal centro delle cronache rosa. I due, uniti sul palco e, pare, anche nella vita, non si nascondono più, facendo sognare il pubblico con la loro complicità. Insieme, hanno trascorso giorni intensi in Puglia, doveha presentatoalla famiglia, dimostrando che il legame nato in pista potrebbe essere destinato a durare anche fuori.: complicità in pista e fuori L’alchimia traè palpabile sul palco dicon le, e i loro fan l’hanno notato da subito. L’attrice e conduttrice ha portato il ballerino nella sua terra d’origine, in Puglia, per un momento di relax e intimità.