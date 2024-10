Baseball, Dodgers vincono World Series: a Los Angeles esplode la festa (Di giovedì 31 ottobre 2024) A Los Angeles esplode la festa per la vittoria dei Dodgers nelle World Series di Baseball, ottenuta superando i rivali storici New York Yankees per 4 partite a 1. Nella notte il punto decisivo in gara 5 allo Yankee Stadium, ottenuto con il punteggio di 7-6 dopo un’epica rimonta. I tifosi dei ‘Boys in Blue’ allora si riversano per le strade della città dove vanno in scena caroselli di auto. Lapresse.it - Baseball, Dodgers vincono World Series: a Los Angeles esplode la festa Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) A Loslaper la vittoria deinelledi, ottenuta superando i rivali storici New York Yankees per 4 partite a 1. Nella notte il punto decisivo in gara 5 allo Yankee Stadium, ottenuto con il punteggio di 7-6 dopo un’epica rimonta. I tifosi dei ‘Boys in Blue’ allora si riversano per le strade della città dove vanno in scena caroselli di auto.

Baseball, i Los Angeles Dodgers vincono la World series 2024

I Los Angeles Dodgers hanno vinto la loro ottava World Series, finale del campionato nordamericano di baseball Mlb. Il titolo è arrivato dopo il successo in gara 5 contro gli storici rivali dei New Yo ...

I Los Angeles Dodgers hanno vinto le World Series di baseball

I Los Angeles Dodgers hanno vinto le World Series, le finali del campionato di baseball degli Stati Uniti. Hanno battuto per 7-6 i New York Yankees nella quinta gara delle finali (che si giocano al ...

World Series 2024: i Dodgers di Shohei Othani superano gli Yankees in gara 5 e vincono il titolo · Baseball

I Los Angeles Dodgers vincono il loro ottavo titolo MLB, battendo i New York Yankees in gara 5. Primo anello per Shohei Othani alla sua settima stagione, Freddie Freeman nominato MVP della serie.

Baseball: vincono i Los Angeles Dodgers e le strade della città esplodono di gioia

Fuochi d'artificio e strade bloccate. A Los Angeles si festeggia per la vittoria dei Doogers per l'ottava volta nella loro storia nella World Series 2024. I californiani hanno vinto il titolo ...