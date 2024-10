Aule allagate al liceo Alighieri di Latina: studenti rimandati a casa (Di giovedì 31 ottobre 2024) liceo: Aule allagate, studenti rimandati a casa Questa mattina, gli studenti del liceo Classico Dante Alighieri di Latina non hanno potuto fare ingresso nelle Aule. L’edificio si è trovato improvvisamente inagibile a causa di un allagamento che ha interessato gli spazi comuni e tutte le Aule, rendendo impossibile lo svolgimento delle lezioni. Nessuna Protesta, Solo Problemi Strutturali A differenza di quanto ci si potrebbe aspettare in questi casi, non si tratta né di scioperi né di proteste studentesche. Semplicemente, la scuola è stata allagata durante la notte, e la situazione è stata scoperta solo all’arrivo del personale scolastico questa mattina. Secondo quanto riferito dal personale, i tubi dell’impianto di riscaldamento sarebbero stati i responsabili del disastro. Leggi tutto 📰 Dayitalianews.com (Di giovedì 31 ottobre 2024)Questa mattina, glidelClassico Dantedinon hanno potuto fare ingresso nelle. L’edificio si è trovato improvvisamente inagibile a causa di un allagamento che ha interessato gli spazi comuni e tutte le, rendendo impossibile lo svolgimento delle lezioni. Nessuna Protesta, Solo Problemi Strutturali A differenza di quanto ci si potrebbe aspettare in questi casi, non si tratta né di scioperi né di proteste studentesche. Semplicemente, la scuola è stata allagata durante la notte, e la situazione è stata scoperta solo all’arrivo del personale scolastico questa mattina. Secondo quanto riferito dal personale, i tubi dell’impianto di riscaldamento sarebbero stati i responsabili del disastro.

Liceo Classico allagato: nella notte si sono rotti i tubi dell'impianto di riscaldamento

Gli studenti del Liceo Classico Alighieri di Latina questa mattina non sono entrati. Non c'entrano né scioperi, né proteste: semplicemente la preside e il personale scolatico ...

Guasto improvviso all'impianto, il liceo classico allagato: i ragazzi non entrano a scuola

Brutta sorpresa questa mattina. L'istituto è rimasto chiuso per consentire le operazioni di riparazione e messa in sicurezza ...

Latina, sorpresa all’arrivo: il Liceo Classico è allagato, studenti fuori

LATINA – Si è allagato nella notte, con ogni probabilità a causa di un guasto all’impianto idraulico, il Liceo Classico di Latina in Viale Mazzini. L’acqua ha cominciato a scorrere da alcune tubazioni ...

Guasto notturno all’impianto idraulico: il Liceo Classico di Latina si allaga

Durante la notte, un guasto all’impianto idraulico ha causato l’allagamento del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina. L’acqua fuoriuscita dalle ...