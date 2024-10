Alberobello, Tropea, Civita di Bagnoregio, Ronciglione i borghi di tendenza e più cercati d’Italia: ecco la classifica completa (Di giovedì 31 ottobre 2024) I borghi italiani sono tra i gioielli del patrimonio della cultura italiana più preziosi e belli. Tropea, Alberobello e Civita di Bagnoregio sono stati i più cercati online, mentre Ronciglione è il borgo di tendenza. Tropea è stato il più ricercato a luglio e agosto, mentre Subiaco e Locorotondo a dicembre e gennaio. All’estero Vernazza è il borgo più cercato dagli statunitensi, Malcesine dai tedeschi e Alberobello da francesi, inglesi e spagnoli, mentre Tropea è il borgo italiano più ricercato in Svizzera. Sono i primi dati emersi da uno studio targato Telepass e disponibile sul magazine Moveo. Le ricerche online rivelano anche un forte carattere stagionale. Infatti d’estate Tropea e Alberobello dominano le ricerche, mentre Maratea e Otranto registrano picchi di interesse a luglio e ad agosto. Ilfattoquotidiano.it - Alberobello, Tropea, Civita di Bagnoregio, Ronciglione i borghi di tendenza e più cercati d’Italia: ecco la classifica completa Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Iitaliani sono tra i gioielli del patrimonio della cultura italiana più preziosi e belli.disono stati i piùonline, mentreè il borgo diè stato il più ricercato a luglio e agosto, mentre Subiaco e Locorotondo a dicembre e gennaio. All’estero Vernazza è il borgo più cercato dagli statunitensi, Malcesine dai tedeschi eda francesi, inglesi e spagnoli, mentreè il borgo italiano più ricercato in Svizzera. Sono i primi dati emersi da uno studio targato Telepass e disponibile sul magazine Moveo. Le ricerche online rivelano anche un forte carattere stagionale. Infatti d’estatedominano le ricerche, mentre Maratea e Otranto registrano picchi di interesse a luglio e ad agosto.

Borghi d'Italia più cercati online, ecco la classifica (e le sorprese)

