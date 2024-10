Lanazione.it - Al via l’immunizzazione dei neonati contro il virus sinciziale. Vaccini, ecco le date

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre – La campagna di immunizzazione gratuita per proteggere con gli anticorpi monoclonali le bambine e i bambini nati dal 1 di aprile 2024 dalrespiratorio, che è responsabile delle bronchioliti, entra nel vivo a pieno regime. Sono infatti arrivate anche le confezioni con i farmaci dal dosaggio più basso, utilizzabili sui bambini di meno di cinque chili, e così da lunedì 4 novembrepotrà avvenire direttamente alla nascita, nei reparti di neonatologia di tutti gli ospedali della Toscana. Dal 15 ottobre ad oggi la si poteva già fare dai pediatri di libera scelta, per i bambini più grandi, e nei centri nascita per i più fragili. L’avvio della campagna era previsto per il 1 ottobre, ma i ritardi nella consegna dei farmaci che la Toscana aveva ordinato da molto tempo hanno fatto slittare la partenza come nel resto d’Italia.