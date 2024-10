Aggiornamento terminologico sulla disabilità nella scuola: non si dice “persona handicappata” o “diversamente abile”, ma “persona con disabilità”. NOTA Ministero (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, tramite una NOTA del 30 ottobre 2024, ha recepito e diffuso alle scuole la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'Aggiornamento della terminologia in materia di disabilità. L'articolo Aggiornamento terminologico sulla disabilità nella scuola: non si dice “persona handicappata” o “diversamente abile”, ma “persona con disabilità”. NOTA Ministero . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ildell'Istruzione e del Merito, tramite unadel 30 ottobre 2024, ha recepito e diffuso alle scuole la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'della terminologia in materia di. L'articolo: non si” o “”, ma “con”.

