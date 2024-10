50 anni di Hello Kitty: a Tokyo si celebra l’icona kawaii tra gadget e attrazioni (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (askanews) – In Giappone si fa festa alle porte di Tokyo per il compleanno di Hello Kitty, che compie 50 anni. Nel parco a tema Sanrio Puroland i fan celebrano l’iconico personaggio giapponese tra attrazioni, spettacoli a tema e gadget di ogni tipo dedicati a lei e ai personaggi del suo universo di fantasia: peluche, cerchietti, fiocchetti, mollette, borse. Giappone, riti e miti guarda le foto Hello Kitty compie 50 anni Hello Kitty è quasi uno dei simboli del Giappone, incarna il lato “kawaii” (carino) della cultura popolare giapponese. Iodonna.it - 50 anni di Hello Kitty: a Tokyo si celebra l’icona kawaii tra gadget e attrazioni Leggi tutto 📰 Iodonna.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (askanews) – In Giappone si fa festa alle porte diper il compleanno di, che compie 50. Nel parco a tema Sanrio Puroland i fanno l’iconico personaggio giapponese tra, spettacoli a tema edi ogni tipo dedicati a lei e ai personaggi del suo universo di fantasia: peluche, cerchietti, fiocchetti, mollette, borse. Giappone, riti e miti guarda le fotocompie 50è quasi uno dei simboli del Giappone, incarna il lato “” (carino) della cultura popolare giapponese.

