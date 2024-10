Verso Genoa-Fiorentina, Palladino: "C'è entusiasmo. A Marassi in campo la formazione migliore" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato ieri in vista della trasferta contro il Genoa di giovedì 31 ottobre. "Sarà bello tornare a Marassi - ha detto ai canali ufficiali del club il mister viola, grande ex della sfida -. È uno stadio che da calciatore mi ha regalato emozioni Firenzetoday.it - Verso Genoa-Fiorentina, Palladino: "C'è entusiasmo. A Marassi in campo la formazione migliore" Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Raffaele, allenatore della, ha parlato ieri in vista della trasferta contro ildi giovedì 31 ottobre. "Sarà bello tornare a- ha detto ai canali ufficiali del club il mister viola, grande ex della sfida -. È uno stadio che da calciatore mi ha regalato emozioni

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Verso Genoa-Fiorentina, Palladino: "C'è entusiasmo. A Marassi in campo la formazione migliore"; Verso Genoa-Fiorentina, Palladino: "C'è entusiasmo. A Marassi in campo la formazione migliore"; Fiorentina, Palladino: “La squadra sta bene, a Genova in campo la formazione migliore”; Vigilia di Genoa-Fiorentina. Il Corriere Fiorentino: "Palladino contro Gilardino"; “Giocano i migliori”, bluff di Palladino? Fiorentina verso il turnover; Palladino: «Fiorentina con la migliore formazione a Genova»; Leggi >>>

Fiorentina, ottime notizie per Palladino: c’è un recupero importante in vista del Genoa

(tag24.it)

La Fiorentina, dopo la grande vittoria per 5-1 contro la Roma, è pronta a ritornare in campo mercoledì 30 ottobre nel match infrasettimanale contro il Genoa valido per la decima giornata del campionat ...

Palladino: «Fiorentina con la migliore formazione a Genova»

(pianetagenoa1893.net)

La conferenza stampa pre partita di Raffaele Palladino. Il tecnico della Fiorentina annuncia la formazione tipo contro il Genoa ...

PALLADINO, Comuzzo oggi a parte. Col Genoa i migliori

(firenzeviola.it)

Durante la trasmissione "Buonasera Viola Park", andata in onda sui canali ufficiali della Fiorentina, ha preso parola il tecnico viola Raffaele Palladino, che in vista del match contro il Genoa di ...

Probabili formazioni Genoa-Fiorentina: cosa filtra su Balotelli, ok Colpani e Kean

(fantamaster.it)

Probabili formazioni Genoa Fiorentina - Le possibili scelte di Gilardino e Palladino per la 10^ giornata di Serie A ...