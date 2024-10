USA 2024: Harris supera Trump di 5 punti nel Michigan (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La vicepresidente Kamala Harris supera Donald Trump di 5 punti nel Michigan per USA 2024. Il Michigan potrebbe essere uno degli Stati più in bilico nella corsa alla Casa Bianca. USA 2024: Harris supera Trump in Michigan Secondo un nuovo sondaggio, la vicepresidente Kamal Harris ha un vantaggio di 5 punti sull’ex presidente Donald Trump nel Michigan. Periodicodaily.com - USA 2024: Harris supera Trump di 5 punti nel Michigan Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La vicepresidente KamalaDonalddi 5nelper USA. Ilpotrebbe essere uno degli Stati più in bilico nella corsa alla Casa Bianca. USAinSecondo un nuovo sondaggio, la vicepresidente Kamalha un vantaggio di 5sull’ex presidente Donaldnel

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, gli investitori credono nella vittoria di Trump: Truth vola a Wall Street (eX di Elon Musk); Elezioni: sondaggi, popolarità dei candidati e ultime news; Kamalasale nei sondaggi,Trump negli stati in bilico; Elezioni, KamalaTrump nei sondaggi; Trumpper la prima volta nelle previsioni elettorali di The Hill;-Trump verso il dibattito: cosa dicono i sondaggi e il sentiment degli americani; Leggi >>>

USA 2024: il voto anticipato supera i 50 milioni

(periodicodaily.com)

Il voto anticipato per USA 2024 supera i 50 milioni. Kamala Harris e Donald Trump sono impegnati in una serratissima corsa per la Casa Bianca ...

Elezioni Usa 2024, Kamala Harris: «Trump vuole il potere assoluto, ora voltiamo pagina»

(ilmessaggero.it)

C’è un forte potere simbolico nella scelta di Kamala Harris di tornare all’Ellipse di Washington, il luogo in cui poco meno di quattro anni fa, il 6 gennaio 2021, Donald Trump incitò migliaia di suoi ...

Elezioni USA: Trump in vantaggio, Harris perde terreno nei sondaggi

(msn.com)

A meno di due settimane dalle elezioni presidenziali USA 2024, il nuovo sondaggio del Wall Street Journal rivela un sorpasso significativo: Donald Trump ha conquistato il 47% delle preferenze nazional ...

Stati Uniti, a Nordest uno su due è critico verso la politica a stelle e strisce: meglio Harris rispetto a Trump

(msn.com)

Il Nord Est si divide sul giudizio verso gli Stati Uniti: secondo le analisi di Demos per l'Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino, infatti, l'opinione pubblica dell'area si separa ...