Incendio in Val Venosta | oltre 100 ettari in fiamme operazioni di spegnimento ancora in corso

Il bosco sopra Prato allo Stelvio, in Val, continua a bruciare senza tregua. Dalla giornata di ieri400 vigili del fuoco sono impegnati in un’operazione complessa e pericolosa a causa del territorio impervio in cui si è sviluppato il rogo.Il fronte delleha ormai coinvolto circa 100di bosco e il fuoco non èstato domato. Uno dei principali ostacoli è rappresentato dall’approvvigionamento di acqua, che deve essere trasportata da lontano, rendendo più difficili e lente ledi.Dalle prime luci dell’alba, cinque elicotteri antsono tornati in volo per lanciare acqua e coadiuvare gli sforzi da terra. La nuvola di fumo, densa e persistente, ha costretto le autorità a mantenere attivo l’avviso di protezione civile: gli abitanti di Stelvio, Trafoi e Prato sonoinvitati a chiudere porte e finestre e a spegnere i sistemi di ventilazione, per evitare inalazioni pericolose.