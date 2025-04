Thesocialpost.it - Tragedia nei cieli di New York: morti Agustín Escobar, dirigente Siemens, la moglie e i loro tre figli. L’elicottero è precipitato nel fiume Hudson

Unasconvolgente ha colpito Newe il mondo industriale internazionale:di alto profilo di, è morto insieme allaMerce Camprubi Montal e aitredi 4, 5 e 11 anni in un drammatico incidente aereo avvenuto ieri sul. Anche il pilota delBell 206 su cui volavano ha perso la vita.Il volo turistico diventatoLa famigliasi trovava nella Grande Mela da poche ore, in visita turistica. Avevano scelto un giro panoramico in elicottero con la compagnia NewHelicopter Tours per ammirare Manhattan dall’alto.era decollato alle 15:00 locali dall’eliporto di Wall Street, diretto verso il ponte George Washington.Pochi minuti dopo il decollo, il velivolo ha cominciato a ruotare su sé stesso, perdendo quota rapidamente.