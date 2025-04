Infortunio Thuram il francese costretto a saltare Juve Lecce? Le ultime dalla Continassa verso la sfida dello Stadium

Infortunio Thuram, il francese costretto a saltare Juve Lecce? Le ultime dalla Continassa verso la sfida dello Stadium in programma domani sera

Una notizia che non ci voleva. Come anticipato nella giornata di ieri da Juventusnews24 Khephren Thuram ha svolto un lavoro personalizzato nell'ultima seduta di allenamento alla Continassa e ora è in dubbio per il Lecce.

A confermarlo questa mattina è Tuttosport, che spiega anche come il problema potrebbe essere riassorbito ma dalle parti di Torino potrebbero essere orientati a non rischiare. Se ne saprà di più nelle prossime ore.

