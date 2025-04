Sport.quotidiano.net - Sangiovannese in trasferta a Seravezza: tre assenti chiave contro la squadra di Lucio Brando

Saranno sicuramente tre gliin vista della partita che lagiocherà domani, in anticipo, ai locali allenati dache, distanziati di appena tre lunghezze dal secondo posto, cullano il sogno di poter chiudere la stagione alle spalle della corazzata Livorno. È stata un’annata coi fiocchi quella portata avanti dalla società versiliese, partita con l’obiettivo di disputare un campionato di media alta classifica si è ritrovata, seppure per poco tempo, a ridosso proprio della formazione labronica e l’obiettivo primario, al momento, è quello di poter concludere la stagione regolare più in alto possibile. Non potranno rispondere all’appello di mister Alessandro Deri lo squalificato Santeramo, che tornerà a disposizione nella gara pre-pasquale di giovedì, e il centrocampista nonché capitano Duccio Nannini, che a causa di alcuni problemi muscolari non potrà essere presente.