Sette derby di pallavolo in programma | sfide decisive per le classifiche

derby quello di pallavolo che si disputa tra oggi e domani. Addirittura Sette, di cui cinque in campo femminile e in tutte le serie in cui le ragazze giocano a livello nazionale o regionale. Alcuni di questi derby sono tra l’altro importanti ai fini delle varie classifiche, perché se la Serie B maschile deve ancora disputare cinque turni di regular season, le due Serie C e la Serie D maschile sono a meno quattro e la D femminile ha solo due gare da disputare. In Serie B, l’Ama San Martino è salva, mentre i Vigili del Fuoco sono vicini alla retrocessione. In B1 femminile, Campagnola è salva, ma nel derby di domani con la Giusto Spirito Rubierese potrebbe mettere nei guai l’avversaria che ha solo tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. In B2, domani c’è il bel derby stracittadino tra la Fos Cvr e l’Arbor Interclays, con la prima praticamente ai play-off e la seconda molto vicina, mentre l’Ama San Martino torna mestamente in C. Sport.quotidiano.net - Sette derby di pallavolo in programma: sfide decisive per le classifiche Leggi su Sport.quotidiano.net E’ turno incredibilmente ricco diquello diche si disputa tra oggi e domani. Addirittura, di cui cinque in campo femminile e in tutte le serie in cui le ragazze giocano a livello nazionale o regionale. Alcuni di questisono tra l’altro importanti ai fini delle varie, perché se la Serie B maschile deve ancora disputare cinque turni di regular season, le due Serie C e la Serie D maschile sono a meno quattro e la D femminile ha solo due gare da disputare. In Serie B, l’Ama San Martino è salva, mentre i Vigili del Fuoco sono vicini alla retrocessione. In B1 femminile, Campagnola è salva, ma neldi domani con la Giusto Spirito Rubierese potrebbe mettere nei guai l’avversaria che ha solo tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. In B2, domani c’è il belstracittadino tra la Fos Cvr e l’Arbor Interclays, con la prima praticamente ai play-off e la seconda molto vicina, mentre l’Ama San Martino torna mestamente in C.

