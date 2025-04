Matteo Lovato | Sassuolo pronto a ripartire dopo la sconfitta a Palermo

Sassuolo "A Palermo gli avversari sono stati più bravi. E noi poco puntuali nel curare i dettagli: ma perdere, nel calcio, ci sta. L'importante è analizzare e ripartire". Il Sassuolo, dopo gli stop, è sempre ripartito, e il difensore neroverde Matteo Lovato, archiviato il passo falso del Barbera, parla di un gruppo "che ricomincia proprio dalla sconfitta subita che, come tutte le sconfitte, insegna." Del resto, la classifica dice che quanto succederà dipende solo dal Sassuolo. "Tutto quello che abbiamo fatto è sempre dipeso da noi, ed è frutto di tanto lavoro e altrettanto impegno. Poi è vero che siamo al dunque: l'intenzione è quella di vincerle tutte, da qui alla fine" Battere il Modena potrebbe già bastare: che partita ti immagini? Cosa temere dei gialli? "I derby azzerano le classifiche e sono gare a sé: il Modena è un avversario di livello, il pubblico si farà sentire.

