Tempo di detox per la pelle e il cuore con la luna piena e rosa in Bilancia

luna piena e rosa. La luna piena aprile 2025 è in arrivo, domenica 13 aprile intorno alle ore 21 di sera. Una serata e una notte da passare con gli occhi all’insù per ammirare la luna in tutta la sua interezza. La luna rosa (così chiamata dai nativi americani perché arriva in concomitanza con la fioritura della pianta phlox subulata, dai fiori color rosa, e diffusa negli Stati Uniti orientali e centrali) è una microluna. Piccola perché molto lontana, una delle più lontane (da noi) dell’anno. Ma non per questo meno affascinante. Ciò che la rende degna di nota è anche il segno in cui cade, la Bilancia. Il segno che più ama l’estetica, la bellezza e l’armonia. Capace di mettere di nuovo in equilibrio la nostra vita. Amica.it - Tempo di detox per la pelle e il cuore, con la luna piena (e rosa) in Bilancia Leggi su Amica.it Ci aspetta un weekend di. Laaprile 2025 è in arrivo, domenica 13 aprile intorno alle ore 21 di sera. Una serata e una notte da passare con gli occhi all’insù per ammirare lain tutta la sua interezza. La(così chiamata dai nativi americani perché arriva in concomitanza con la fioritura della pianta phlox subulata, dai fiori color, e diffusa negli Stati Uniti orientali e centrali) è una micro. Piccola perché molto lontana, una delle più lontane (da noi) dell’anno. Ma non per questo meno affascinante. Ciò che la rende degna di nota è anche il segno in cui cade, la. Il segno che più ama l’estetica, la bellezza e l’armonia. Capace di mettere di nuovo in equilibrio la nostra vita.

La dieta amara che salva cuore, fegato e pancreas. Arancione e salute: in autunno è tempo di zucca.

