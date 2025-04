Premio nazionale ' Sara Piffer' a Corridonia | un omaggio alla giovane ciclista scomparsa

Corridonia il Premio nazionale ‘Sara Piffer, Il Sentiero luminoso della Vita’, in memoria della giovanissima ciclista morta a seguito di un incidente stradale mentre si stava allenando. La società Club Corridonia ha istituito questo riconoscimento per ricordare la ciclista morta a 19 anni e che ha scritto il suo nome anche nell’albo d’oro della manifestazione della Giornata Rosa che si corre a Corridonia. L’11 maggio sarà consegnato questo riconoscimento in occasione dell’apertura della prestigiosa classica femminile Corridoniana, la cui ultima vincitrice e assoluta protagonista è stata proprio Piffer (nella foto con Cartechini), la speranza trentina delle due ruote. Mario Cartechini, presidente del Club Corridonia, ricorda così la giovane ciclista alle premiazioni dello scorso anno quando ha tagliato per prima il traguardo dell’11ª Giornata ciclistica nazionale rosa. Sport.quotidiano.net - Premio nazionale 'Sara Piffer' a Corridonia: un omaggio alla giovane ciclista scomparsa Leggi su Sport.quotidiano.net È stato promosso ail, Il Sentiero luminoso della Vita’, in memoria della giovanissimamorta a seguito di un incidente stradale mentre si stava allenando. La società Clubha istituito questo riconoscimento per ricordare lamorta a 19 anni e che ha scritto il suo nome anche nell’albo d’oro della manifestazione della Giornata Rosa che si corre a. L’11 maggio sarà consegnato questo riconoscimento in occasione dell’apertura della prestigiosa classica femminilena, la cui ultima vincitrice e assoluta protagonista è stata proprio(nella foto con Cartechini), la speranza trentina delle due ruote. Mario Cartechini, presidente del Club, ricorda così laalle premiazioni dello scorso anno quando ha tagliato per prima il traguardo dell’11ª Giornata ciclisticarosa.

Premio nazionale 'Sara Piffer' a Corridonia: un omaggio alla giovane ciclista scomparsa. Morte di Sara Piffer, oggi pomeriggio il funerale a Palù di Giovo. Investita e uccisa Sara Piffer, giovane promessa del ciclismo italiano. Tragedia nel mondo del ciclismo in Trentino. Morta a 19 anni Sara Piffer: la promessa del ciclismo trentino centrata da un’auto in fase di sorpasso. TRAGEDIA IN TRENTINO. TRAVOLTA MENTRE SI ALLENAVA, E' MORTA SARA PIFFER DI 19 ANNI. GALLERY. Ne parlano su altre fonti

Premio nazionale 'Sara Piffer' a Corridonia: un omaggio alla giovane ciclista scomparsa - Il Club Corridonia istituisce il Premio 'Sara Piffer' in memoria della giovane ciclista morta in un incidente stradale. (msn.com)

Sara Piffer travolta da un’auto mentre si allena: la promessa del ciclismo muore a 19 anni sotto gli occhi del fratello - Sara Piffer, giovane promessa del ciclismo di appena 19 anni, è stata investita e uccisa questa mattina, 24 gennaio, in via Cesare Battisti a Mezzocorona, in Trentino. L’incidente mentre la 19enne si ... (occhionotizie.it)

Sara Piffer travolta da un'auto mentre si allena, la promessa del ciclismo muore a 19 anni sotto gli occhi del fratello - Sara Piffer, 19enne promessa del ciclismo trentino, è stata investita e uccisa questa mattina, 24 gennaio, a Mezzocorona, in Trentino, in via Cesare Battisti, una delle strade interne che collega ... (msn.com)