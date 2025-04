Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-04-2025 ore 08:30

LuceverdeUn saluto dalla redazionein coda per un incidente sulla Cassia bis tra le rughe l'uscita per via della Giustiniana in direzione diintenso ilsulla carreggiata interna del raccordo comunque dei tra Casilina e doppia trafficato anche il tratto Urbano dellaL'Aquila con code tra via Filippo Fiorentini è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra vede Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico sulla via Flaminiain coda tra il raccordo è via dei Due Ponti in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria concludi 3B a Cortona è l'uscita per la tangenziale est disagi sulla via Pontina per un incidente tra Pomezia e Castelno le code interessano entrambe le carreggiate in programma per le 9:30 di questa mattina una manifestazione con corteo i partecipanti partiranno da Piazza Vittorio Emanuele II per raggiungere Largo Corrado Ricci percorrendo via Statuto via Merulana via Liberiana piazza dell'esquilino e via Cavour possibili chiusure e deviazioni al passaggio del corteo termine evento previsto per le 14