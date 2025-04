Sport.quotidiano.net - Premio Leone d’Argento 2025: 35 candidati in lizza per il prestigioso riconoscimento

Torna il tradizionale appuntamento con il, giunto ormai alla sua ventitreesima edizione, che celebra un calciatore dell’Empoli che si è particolarmente distinto nell’arco della stagione. Quest’anno sono ben 35 ial titolo. Quattro portieri, undici difensori, nove centrocampisti e otto attaccanti, oltre naturalmente a mister Roberto D’Aversa, il presidente Fabrizio Corsi e il direttore sportivo Roberto Gemmi. L’anno scorso trionfò il capitano Sebastiano Luperto, mentre dell’attuale rosa azzurra nessuno ha mai vinto questo, anche se due componenti in passato hanno vinto altri premi: Mattia Viti nel 2020 ilLeoncino, mentre a Szymon Zurkowski fu assegnato lo scorso anno ilSpeciale "Sauro Cappelli". In questa prima fase si vota per scegliere i cinque finalisti, ed ogni tre giorni saranno eliminati i cinque meno votati, fino ad arrivare ai cinque nomi da cui scaturirà il vincitore, mentre una Speciale Giuria Tecnica assegnerà ildella Critica.