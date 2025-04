Elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS | potranno inserirsi anche diplomati magistrale entro a s 2001 02

Elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS a.s. 2025/26. Gli interessati si pongono diversi dubbi, uno dei quali riguarda la possibilità di sfruttare un'abilitazione già posseduta al momento della costituzione delle GPS 24/26.L'articolo Elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS: potranno inserirsi anche diplomati magistrale entro a.s. 2001/02 . Leggi su Orizzontescuola.it Il Decreto n. 19 del 26 febbraio 2025 disciplina la costituzione deglidelle GPS a.s. 2025/26. Gli interessati si pongono diversi dubbi, uno dei quali riguarda la possibilità di sfruttare un'abilitazione già posseduta al momento della costituzione delle GPS 24/26.L'articoloGPS:a.s./02 .

