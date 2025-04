La bizzarra valigia di re Carlo | dalla carta igienica al bicchiere personale e al vassoio scalda formaggio

Carlo in quanto a bizzarrie e vezzi batte tutti. Secondo Tina Brown, autrice del libro “The Palace Papers”, nella valigia di re Carlo non manca mai la sua carta igienica preferita e addirittura la tavoletta del wc personale.. Milleunadonna.it - La bizzarra valigia di re Carlo: dalla carta igienica al bicchiere personale e al vassoio scalda formaggio Leggi su Milleunadonna.it Si sa ognuno di noi ha le sue stranezze e le sue fissazioni. E naturalmente i monarchi non fanno eccezione. Ma rein quanto a bizzarrie e vezzi batte tutti. Secondo Tina Brown, autrice del libro “The Palace Papers”, nelladi renon manca mai la suapreferita e addirittura la tavoletta del wc..

